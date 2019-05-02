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Meghan Markle ve Prens Harry neden Instagram’da diğer kraliyet hesaplarını takibi bıraktı?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, Instagram’da, aralarında Kate Middleton ve Prens William’a ait hesapların da dahil olduğu kraliyet hesaplarını takip etmeyi bırakma nedenleri belli oldu.

Meghan Markle ve Prens Harry, @SussexRoyal adlı resmi Instagram hesaplarından Kate Middleton ve Prens William da dahil olmak üzere tüm kraliyet hesaplarını takibi bıraktı.

Meghan Markle ve Prens Harry neden Instagram’da diğer kraliyet hesaplarını takibi bıraktı?

Daha önce 23 hesabı takip ederken şimdi sadece 16 hesabı takip eden gözde kraliyet çiftinin Instagram’daki bu tasarrufunun nedeni ortaya çıktı.
Meghan Markle ve Prens Harry’nin, Kate Middleton ve Prens William’ın @KensingtonRoyal isimli hesabıyla Prens Charles ve Düşes Camilla’nın @ClarenceHouse hesabı ve Prenses Eugenie ile birikte başka kraliyet hedsaplarını ‘unfollow’ etmesinin nedeni yardım kuruluşlarını öne çıkarmak istemeleri.
Sussex Dükü ve Düşesi, “ruhsal sağlık ve spor, beden pozitifliği, kişisel gelişim ve insani bağlantıların önemini ortaya koyan” kuruluşları teşvik etme amacıyla sadece bu alanlarda çalışan hesapları takip etmeye karar verdi.
Mayıs, Amerika’da Ruhsal Sağlık Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. 13 Mayıs’ta ise İngiltere’de Ruhsal Sağlık Farkındalık Haftası başlıyor.
Bu önemli dönemlere dikkat çekmek isteyen kraliyet çifti, her ay farklı alanlarda önemli işlere imza atan yeni örgütleri takibe alacaklarını açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Kate Middleton

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