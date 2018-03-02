Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden 3. fragman yayınlandı! 'Eğer ben sultan isem emrediyorum...'

Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Kanal D’nin, başrolünde Kenan İmirzalioğlu’nun yer aldığı yılın en çok konuşulacak projesi; Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin merakla beklenen afişi yayınlandı. Yapımcılığı O3 Medya , yönetmenliği Cevdet Mercan’a ait olan; İstanbul’un fethi ile bir devri kapatıp bir devri açan Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenerek ekrana aktarılacak Mehmed Bir Cihan Fatihi, geçtiğimiz gün yayınlanan kadrosuyla da büyük ses getirdi.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU NEDİR?

Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin genel hikâyesi şöyle;

1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani Payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın gözbebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir.