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Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden 3. fragman yayınlandı! 'Eğer ben sultan isem emrediyorum...'

DİZİ HABERLERİ  | 02.03.2018 23:45 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde oynadığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 1. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 3. fragmanında, Fatih'in tarihe geçen babası Sultan Murad'a gönderdiği mektuptaki, 'Devletli babam. Eğer siz sultan iseniz vazifeniz üzerine ordunun başına geçiniz. Eğer ben sultan isem emrediyorum ordunun başına geçiniz' sözleri dikkat çekiyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatının anlatılacağı iddialı dizi Mart ayında Kanal D ekranlarında başlayacak.

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden 3. fragman yayınlandı! 'Eğer ben sultan isem emrediyorum...'

Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Kanal D’nin, başrolünde Kenan İmirzalioğlu’nun yer aldığı yılın en çok konuşulacak projesi; Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin merakla beklenen afişi yayınlandı. Yapımcılığı O3 Medya , yönetmenliği Cevdet Mercan’a ait olan; İstanbul’un fethi ile bir devri kapatıp bir devri açan Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenerek ekrana aktarılacak Mehmed Bir Cihan Fatihi, geçtiğimiz gün yayınlanan kadrosuyla da büyük ses getirdi.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU NEDİR?

Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin genel hikâyesi şöyle;
1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani Payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın gözbebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir.

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir.Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğuna ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır.

O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğunun da temellerini atar.

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