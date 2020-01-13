Adana Demirspor, Mehmet Akyüz'ü transfer etti

Teknik Direktör Uğur Tütüneker’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Adana Demirspor, santrafor mevkiinde görev yapan Mehmet Akyüz’ü kadrosuna kattı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak transfer haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
(İHA)
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