SPOR
  4. Adana Demirspor, Mehmet Akyüz'ü transfer etti

Adana Demirspor, Mehmet Akyüz'ü transfer etti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.01.2020 23:33 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor santrafor Mehmet Akyüz’ü kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, Mehmet Akyüz'ü transfer etti

Teknik Direktör Uğur Tütüneker’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Adana Demirspor, santrafor mevkiinde görev yapan Mehmet Akyüz’ü kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak transfer haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finaldeLozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde
Altay, sol bek Doğa İşeri’yi kadrosuna kattıAltay, sol bek Doğa İşeri’yi kadrosuna kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana demirspor Mehmet Akyüz tff 1. lig

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı

İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

Falcao'yu o takıma yazdılar

Falcao'yu o takıma yazdılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünya devleri 16'lık Türk'ü istiyor

Dünya devleri 16'lık Türk'ü istiyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bursaspor lideri devirdi!

Bursaspor lideri devirdi!

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Demirspor, Mehmet Akyüz'ü transfer etti

Mehmet Akyüz Adana Demirspor’da

Furkan Çil, Altınordu'da

Furkan Çil, Altınordu'da

Adanaspor, forvet Mbilla Etame'yi transfer etti

Adanaspor'dan transfer

Strahil Popov, Hatayspor'da

Popov, Hatayspor'da

Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti

Giresun'a Sırp orta saha

Hatayspor, Bokila ile yollarını ayırdı

Hatayspor ayrılığı resmen açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.