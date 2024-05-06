MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerden para toplamak için dans etti!

Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerden para toplamak için dans etti!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.05.2024 14:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yaşadıkları aşkla gündemden düşmüyor. Erbil, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Erbil, gittiği bir kafede dans ederek Arap turistlerden para topladı.

Son dönemde Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil, bu sefer gittiği bir kafede Arap turistlerden para toplamak için dans etti. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

memottt

"SÜREKLİ PARA TOPLARKEN GÖRÜYORUZ"

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şovmenin görüntülerine yorum yağdı.

Ünlü şovmenin o görüntülerine, "Gerçekten ihtiyacı olanlara da vermezler", "Şu adamdaki enerjinin yarısı ben de yok", "Artık Mehmet Bey'i sürekli para toplarken görüyoruz" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastaneye kaldırıldı! Apar topar...Hastaneye kaldırıldı! Apar topar...
Cesur dans performansı sosyal medyayı salladı! Cesur dans performansı sosyal medyayı salladı!
İşte Benim Stilim yarışmacısı Amerika'da ölmüştü! Mezarı açıldı... İşte Benim Stilim yarışmacısı Amerika'da ölmüştü! Mezarı açıldı...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil ele ali erbil
En Çok Okunan Haberler
Türkiye günlerce konuştu! 6 yaşında evlendirme skandalında yeni gelişme: Tarih değişti

Türkiye günlerce konuştu! 6 yaşında evlendirme skandalında yeni gelişme: Tarih değişti

Brad Pitt'e meydan okuması sosyal medyada dalga konusu oldu!

Brad Pitt'e meydan okuması sosyal medyada dalga konusu oldu!

İşte Benim Stilim yarışmacısı Amerika'da ölmüştü! Mezarı açıldı...

İşte Benim Stilim yarışmacısı Amerika'da ölmüştü! Mezarı açıldı...

100 bin TL değerindeki futbol sorusu! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı

100 bin TL değerindeki futbol sorusu! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı

25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldiği anlar gündemde

25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldiği anlar gündemde

'Ped' açıklamasına Ebru Şancı'dan bomba yorum

'Ped' açıklamasına Ebru Şancı'dan bomba yorum

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.