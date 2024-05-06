Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerden para toplamak için dans etti!

Son dönemde Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil, bu sefer gittiği bir kafede Arap turistlerden para toplamak için dans etti. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

"SÜREKLİ PARA TOPLARKEN GÖRÜYORUZ"

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şovmenin görüntülerine yorum yağdı.

Ünlü şovmenin o görüntülerine, "Gerçekten ihtiyacı olanlara da vermezler", "Şu adamdaki enerjinin yarısı ben de yok", "Artık Mehmet Bey'i sürekli para toplarken görüyoruz" gibi yorumlar yapıldı.







