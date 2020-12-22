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Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

22.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programın canlı yayınında sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 63 yaşındaki şovmen, çalışamadığı bu dönemde nasıl geçindiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 234 gün tedavi görmüştü. Şimdilerde de sık sık kontrolleri yapılan ve günden güne iyileşen Erbil, 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk oldu.

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Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren 63 yaşındaki şovmen, “Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi” dedi.

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"KİRALARLA GEÇİNİYORUM"

Erbil çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirterek, “Allah’tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" dedi.

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"YANIMDA BİR TEK HEMŞİREM VAR"

Hayatında kimse olmadığını açıklayan ünlü sanatçı, “Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hastalığımda, en kötü günümde hepsi yanımdaydı” şeklinde konuştu.
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Mehmet Ali Erbil, “Bir daha evlenir misiniz” sorusuna “Evlenirim” yanıtını verdi.

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