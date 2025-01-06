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  4. Mehmet Ali Erbil'den ayrılan Gülseren Ceylan cinsel hayatlarını açık açık anlattı! "Öperek koklayarak..."

Mehmet Ali Erbil'den ayrılan Gülseren Ceylan cinsel hayatlarını açık açık anlattı! "Öperek koklayarak..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 14:28
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Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkilerinde sürekli sorunlar yaşadığını ve evlilik vaadiyle oyalandığını belirten Gülseren Ceylan ayrılık kararı almıştı. Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil hakkında konuşan Ceylan cinsel hayatlarını da açık açık anlatarak şoke etti.

Mehmet Ali Erbil'den ayrılan Gülseren Ceylan cinsel hayatlarını açık açık anlattı! "Öperek koklayarak..."

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı. Pınar Kerimoğlu’na konuk olan genç kadın Mehmet Ali Erbil ile cinsel hayatlarına dair çekinmeden konuştu.

Pınar Kerimoğlu’nun “Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?” sorusuna Gülseren Ceylan şu yanıtı verdi:

“Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. Benim öperek, koklayarak sevdiğim bir erkekti. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var."

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"KORUNMADIK" İTİRAFI

Gülseren Ceylan ayrıca, “Mehmet Ali Bey sürekli ‘Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı’ diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk ve asla korunmadık ama ben hamile kalamadım olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, fakat bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne olacaktı, ömür boyu nafaka işi yattı desene
tamda beni tarif ediyor tsklerrr😀😀😀
ne biliyon teyze hap kullanmadığını .baya tecrübelisin sen .
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