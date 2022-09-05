Mehmet Ali Erbil'den Erşan Kuneri tepkisi! " Devletimiz bence müdahale etmeliydi"

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı. Erbil'in Erşan Kuneri hakkındaki sözleri tepki çekti. Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla gündemde olan ve son dönemde TikTok'ta ilginç hareketleriyle dikkat çeken Erbil "Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Ama artık o da kendini tekrarlamaya başladı" dedi.

"Son işi 'Erşan Kuneri' beni hayal kırıklığına uğrattı" diye Mehmet Ali Erbil konuşmasında şunları söyledi:

"Küfre dayalı komedi yapmış. Halk tarafından bu film kırmızı kart görmeli. Devletimiz de bence müdahale etmeliydi. Bu kadar olmaz... Ben erkek halimle bu küfürlerden utandım. 18 yaş ibaresi konmuş ama yine de bu kadar küfre dayalı yapılmamalı. Mizah zekaya dayalı yapılmalı, küfre dayalı olursa sonuç bu oluyor işte... Cem Yılmaz bana bu işi için teklifte bulunsaydı, kabul etmezdim. Böyle bir projede yer almak istemezdim."

