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  4. Mehmet Ali Erbil'e sürpriz kutlama! 70 bin TL’lik pırlanta yüzük hediye

Mehmet Ali Erbil'e sürpriz kutlama! 70 bin TL’lik pırlanta yüzük hediye

10.02.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taciz iddialarıyla konuşulan Mehmet Ali Erbil'e Yasmin Erbil ve oğlu Ali Sadi sürpriz doğum günü yaptı. Doğum gününde mekanın sahibi Erbil'e 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etmesi

Mehmet Ali Erbil'e sürpriz kutlama! 70 bin TL’lik pırlanta yüzük hediye

Mehmet Ali Erbil, 65 yaşına girdi. Son dönemde Ece Ronay'a attığı mesajların ifşa edilmesiyle gündeme gelen Erbil'in doğum gününde oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar,Onur Büyüktopçu, Nurseli İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve ağabeyi Mustafa Erbil vardı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel kızı Yasmin Erbil tarafından özel olarak hazırlatılan pasta ilgi odağı oldu. Çarkıfelek’teki motifiyle birlikte ‘Dobrosvski’,’ Parmaktan sonra’, ‘Acımadı ki’, ‘Mehmet Ali Beyyy’ gibi efsane sözleriyle bezenmiş pastadaki mumları üfleyen ünlü şovmen, daha sonra tebrikleri kabul etti.

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Mehmet Ali Erbil’i çocuklarıyla birlikte mutluluğunu görünce duygusallaşan ünlü sanatçı Nurseli İdiz, gözyaşlarına hakim olamadı ve ağlamaya başladı.

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70 BİN TL'LİK PIRLANTA YÜZÜK

Mekanın sahibi Bülent Korkmaz’ın, 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etmesi dikkatlerden kaçmadı. Milliyet'in haberine göre; Erbil, yeni yaşından beklentisini ise ''Sağlık ve huzur'' sözleri ile özetledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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