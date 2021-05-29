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Mehmet Ali Erbil’e sürpriz partner

29.05.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra yeniden Çarkıfelek programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil’e programda sürpriz bir partner eşlik edecek. İki yıl önce ölümden dönen ünlü şovmenin, yeni yarışma programındaki partneri ise kızı Yasmin Erbil olacak.

Mehmet Ali Erbil’e sürpriz partner

Geçtiğimiz günlerde Çarkıfelek programıyla yeniden ekranlara döneceği belli olan Mehmet Ali Erbil’e programda kızı Yasmin Erbil eşlik edecek.

Evinin banyosunda düşerek yaralandıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda kalarak ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber geldi. İki yıldır tedavisine devam edilen şovmen, yeni yarışma programıyla izleyici karşısına çıkacak.

BABA KIZ PROGRAM SUNACAKLAR

Yıllarca başta 'Çarkıfelek' olmak üzere onlarca fenomen projeye imza atan Erbil'e bu defa kızı Yasmin Erbil'de eşlik edecek. Daha önce magazin programı sunan Yasmin Erbil, babasıyla ilk kez bir programda yer alacak. Polat Yağcı'nın şirketi Poll Production'un üstleneceği yarışma programı yakın zamanda ekrana gelecek. Erbil, Yağcı ve kızı Yasmin'in olduğu karede sözleşmeyi imzaladığı anı Instagram'dan paylaşarak, "Allah utandırmasın çok yakında kavuşuyoruz" diye yazdı.

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Yağcı ise, "Baba kızı aynı projede buluşturmak bize nasip oldu. Yepyeni bir program geliyor. Mehmet Ali Erbil seneler sonra ekranlara dönüyor hem de kızıyla birlikte. Baba-kızın buluştuğu sürpriz proje çok yakında…" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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