Mehmet Ali Erbil estetik yaptırdı: Seda Sayan’a benzemeye geldim

Aylardır sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu sefer estetik operasyon için klinikteydi. Çıkışta magazin gazetecilerine yakalanan Mehmet Ali Erbil’in yardım almadan yürüyemediği görüldü.

Mehmet Ali Erbil, kliniğin kapısında sağlık durumunu soran basan mensuplarının soruları üzerine eski günlerdeki gibi yine espriyi patlatıp, neşesinden bir şey kaybetmediğini gösterdi.

“SEDA SAYAN’A BENZEMEYE GELDİM”

Snob Magazin’in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, “Fizik tedaviye mi geldiniz?” diye soran basın mensuplarına şakayla takılıp, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yaptırdığı yeni görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan’a atıfta bulunup “Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Estetiğe Seda Sayan’a benzemeye geldim” diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil’in yüzündeki kırışıklıkları gidermek için yüzüne estetik müdahale yaptırdığı öğrenilirken, sanatçının kullandığı otomobilinin ön camındaki 'FIFA ve TFF Görevli' yazılı kartvizit gözlerden kaçmadı.





