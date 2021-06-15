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  4. Mehmet Ali Erbil estetik yaptırdı: Seda Sayan’a benzemeye geldim

Mehmet Ali Erbil estetik yaptırdı: Seda Sayan’a benzemeye geldim

15.06.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarkıfelek programını sunmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, estetik operasyon yaptırdı. Kırışıklıkları düzeltmek için operasyon geçiren ünlü şovmenin arabasındaki detay ise gözlerden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil estetik yaptırdı: Seda Sayan’a benzemeye geldim

Aylardır sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu sefer estetik operasyon için klinikteydi. Çıkışta magazin gazetecilerine yakalanan Mehmet Ali Erbil’in yardım almadan yürüyemediği görüldü.

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Mehmet Ali Erbil, kliniğin kapısında sağlık durumunu soran basan mensuplarının soruları üzerine eski günlerdeki gibi yine espriyi patlatıp, neşesinden bir şey kaybetmediğini gösterdi.

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SEDA SAYAN’A BENZEMEYE GELDİM”

Snob Magazin’in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, “Fizik tedaviye mi geldiniz?” diye soran basın mensuplarına şakayla takılıp, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yaptırdığı yeni görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan’a atıfta bulunup “Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Estetiğe Seda Sayan’a benzemeye geldim” diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil’in yüzündeki kırışıklıkları gidermek için yüzüne estetik müdahale yaptırdığı öğrenilirken, sanatçının kullandığı otomobilinin ön camındaki 'FIFA ve TFF Görevli' yazılı kartvizit gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Daha dün ölüyorum diye çıkıp ağlıyordun bugün gene eski günlerine geri dönmüşsün bir sürü yarı aldın akılla artık. Huylu huyundan vazgeçmiyor dedikleri bu sanırım.

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