Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti: Annemi sevemedim

Yaklaşık 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ünlü şovmen, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksettiği açıklanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu. Zor günleri geriden bırakan Erbil, kızı Yasmin Erbil'le birlikte Çarkıfelek yarışmasıyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ünlü şovmen, Gain'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına katıldı. Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken izleyenleri duygulandırdı.
Çocukluğunda yaşadığı zor dönemleri anlatan Erbil, annesini sevemediğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Jülide Ateş'in, "Anne ve babanıza hala öfkeli misiniz?" sorusu karşısında yaşadıklarını ilk defa anlatan Erbil şu ifadeleri kullandı:
"14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı. Film gibi, üvey annem de abimi istemedi. Dediler ki bunlara bir yatılı okul bulalım, en yakını baba sanatçı ya, konservatuar olur. İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14 abim 17 yaşındaydı. Beni üstün yetenek olarak 14 yaşında konservatuara aldılar, ilk öğrenciyimdir. Ağabeyim kazanamadı. Ben yatılı okula girmiş oldum ve annem Ankara'da ben de Ankara'da okuyorum. Yine ilişkimiz hiç normal değil" dedi.
Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Mehmet Ali Erbil, "En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allah'ım ben hiç böyle olmayacağım ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim. Ama hiç dediğim olmadı, dünya istediğin gibi sürmüyor. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki, sevemedim asla. Bizi üvey babaya ezdirdiği için" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum