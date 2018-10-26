MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'in 17 yıl önceki hali hem duygulandırdı hem güldürdü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 21:34 | Son Güncelleme

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ olarak ünlenen Onur Akay, yoğun bakımda olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e geçmiş olsun mesajı yayınladı ve Erbil’in 17 sene önceki görüntülerini paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in 17 yıl önceki hali hem duygulandırdı hem güldürdü!

2001 yılında Kanal D Ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil’in yaptığı Çarkıfelek’te yarışan Akay, yayınladığı videolarla takipçilerini hem duygulandırdı hem de güldürdü. Akay, “Mehmet Ali Erbil sadece bir şovmen değil, Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Sağlığına kavuşması için dua ediyor, Mali'ye acil şifalar diliyorum.” notunu düştü. Erbil’in sağlık durumunun iyiye gittiği haberleri ise, sanat camiasını sevindirdi.

TUĞBA ÖZAY’IN HOSTES OLDUĞU YILLAR!

Programda Onur Akay’ın göz rengine “Tarkan da bile böyle göz yok” diye takılan Erbil, çarkı ters çevirerek yarışmaya başlayan Akay’ı, öyle bir diline dolamış ki, stüdyodakiler kahkahalara boğulmuş. Şarkıcı Kader’in de konuk olduğu bölümde, OnurAkayMedya yazarı ve ses sanatçısı Tuğba Özay ise, Mehmet Ali Erbil’in hostesi olarak görev yapıyor. Ayrıca Akay’ın canlı yayındaki Bülent Ersoy taklidi ise, ünlü şovmeni şoke ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Akay Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek

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