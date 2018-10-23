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Mehmet Ali Erbil'in durumu nasıl? Erbil'in kızı dua istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kızı Sezin Erbil bilgi verdi. Erbil babası için dua istedi

Mehmet Ali Erbil'in durumu nasıl? Erbil'in kızı dua istedi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ünlü şovmenin doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu.

Beş gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kızı Sezin Erbil açıkladı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Erbil; 'Babamın durumu kötü, lütfen herkes dua etsin. Düşmeye bağlı yapılacak ikinci ameliyatın şu anda çok önemi yok çünkü babamın kendi hastalığı 'kaçış' sendromu nüksetti.

Doktorlar tedavisi için uğraşıyor. Biz de çaresizce bekliyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.'

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Tedavisi olmayan hastalıkların başında yer alan kaçış sendromu, ülkemizde de görülmeye başlamıştır. 1960 yılından beri kendini gösteren bu sendrom, Capillary leak syndrome ismi ile tıp biliminde yer almaktadır.

Eski yıllarda nadir olarak görülen bu hastalık türü, günümüzde artış göstermiştir. Mehmet Ali Erbil ile tanınmaya ve duyulmaya başlayan bu rahatsızlığın nedeni, henüz ortaya çıkmamıştır. Damar dışına sıvı kaçması ile oluşan bu sendrom, tansiyon düşmesine ve kan basıncının azalmasına ve sonuç olarak hastanın şoka girmesine sebep olmaktadır.

Günlük hayatı olumsuz hale getiren hastalık, daha ağır hale geldiğinde diğer organları da olumsuz etkiliyor ve ani gelen krizler ölüm ile sonuçlanabiliyor. Psikolojik açıdan da kişiyi buhrana sokan sendromun yol açtığı septik şok reaksiyonun, ne zaman geleceği belli değildir.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allahtan acil şifalar diliyorum
Türkiyede kaç kişi memetali için dua ediyor acaba merak ediyorum ? ölürse cenazesine kaç kişi gidecek bunuda merak ediyorum !
Siz Dualara inanıyormuydunuz?
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