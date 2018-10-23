Mehmet Ali Erbil'in durumu nasıl? Erbil'in kızı dua istedi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ünlü şovmenin doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu.

Beş gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kızı Sezin Erbil açıkladı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Erbil; 'Babamın durumu kötü, lütfen herkes dua etsin. Düşmeye bağlı yapılacak ikinci ameliyatın şu anda çok önemi yok çünkü babamın kendi hastalığı 'kaçış' sendromu nüksetti.

Doktorlar tedavisi için uğraşıyor. Biz de çaresizce bekliyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.'

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Tedavisi olmayan hastalıkların başında yer alan kaçış sendromu, ülkemizde de görülmeye başlamıştır. 1960 yılından beri kendini gösteren bu sendrom, Capillary leak syndrome ismi ile tıp biliminde yer almaktadır.