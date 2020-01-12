Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar kimdir?

Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakıma alınmasının ardından ünlü şovmenin eski eşi Nergis Kumbasar, Google arama motorlarında da sıkça araştırılıyor. Peki Nergis Kumbasar kimdir? Nergis Kumbasar kaç yaşında? İşte detaylar…

NERGİS KUMBASAR KİMDİR?

Nergis Kumbasar 25 Mayıs 1963'te Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli bir ailenin oğlu olan babası Abidin Kumbasar, profesör unvanlı bir iç hastalıkları ve kardiyoloji doktorudur. Kumbasar'ın Deniz adında kendisinden yaşça küçük bir erkek kardeşi vardır. Babasının spiker Canan Kumbasar ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Genco Güralp adında bir oğlu daha oldu.

Kumbasar, babasının çalışmaları nedeniyle anaokulunu Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirdi. TED Ankara Koleji'ne devam ederken annesi tarafından mankenlik ve zarafet okuluna gönderildi. Daha sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki iktisat öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başladı. Bu kararı için ileriki yıllarda "en büyük pişmanlığım" ifadesini kullanacaktı. O dönemde pek çok reklam filminde oynadı. 1985'te TRT'de ekrana gelen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisindeki Nüzhet rolüyle oyunculuğa adım attı. Ayrıca 1980'lerde sunuculuğa da başladı.