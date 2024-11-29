Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kalkmıştı! İlk yaptığı iş bakın ne oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele amacıyla başlattığı soruşturma çerçevesinde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti.

Ardından, her iki isim hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Ancak geçtiğimiz çarşamba günü alınan bir kararla, Erbil ve Ortaç’ın ev hapsi cezaları kaldırıldı.

"KISMETİMDE BALIK DA YOK"

Ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından Mehmet Ali Erbil, İstanbul Boğazı'na giderek balık tutmaya başladı. Ünlü şovmen, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Kısmetimde balık da yok" şeklinde bir not düştü.

Soruşturma kapsamında, Serdar Ortaç 24 Aralık’ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık’ta İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.