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Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı yayına bağlandı! Yaş farkı 42 değil 40'mış... Bomba evlilik sözleşmesi sorusu

25.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayına katıldı. "24 değil 26 yaşındayım" diyen Gülseren Ceylan komedyenle 5 aydır birlikte olduğunu ve 2 aydır da birlikte yaşadıklarını söyledi.

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la evleneceği iddiası gündem olmuştu. "Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor. Ayıptır söylemesi, sağlıklı bir erkeğim" diyen Erbil'in genç aşkı canlı yayına bağlandı.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan komedyenle 2 aydır birlikte yaşadığını söyleyerek "Ben onun yanında çok mutluyum, yaşla bir alakası yok. Çok da güzel şeyler yaşıyoruz" dedi. Gülseren Ceylan ayrıca henüz evlilik teklifi almadığını da söyledi.

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"ÇOCUK İSTER MİSİN?" SORUSU

Selen Görgüzel genç kadına "Çocuk ister misin?" deyince ise Erbil'in sevgilisi "Neden olmasın yaparım" dedi.

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Selen Görgüzel daha sonra "Mehmet Ali bunu asla yapmaz ama çocukları eğer senden evlilik sözleşmesi isterse yapar mısın?" sorusunu yöneltti. Ne diyeceğini bilemeyen 26 yaşındaki sevgili "Bunlar özel konular ama yaparım herhalde ya, mevzu para da değil, gündemimizde değil. Kızlarıyla oğluyla da tanıştım" dedi.

Selen Görgüzel genç kadına "Sen Yasmin ile aynı yaştasın" diyerek yaş farkını da hatırlattı.

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Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile sosyal medyadan tanıştığını söyleyerek "Gözüm başka bir şey görmüyor" açıklamasında bulundu.

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