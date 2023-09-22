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Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki Gülseren Ceylan'la evleneceği iddiası! Paylaşım dikkat çekti

22.09.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki Gülseren Ceylan'la nikah masasına oturmaya karar verdiği iddiası sosyal medyanın diline düştü. Genç kadın iddialar sonrası ünlü komedyenle pozunu paylaşarak iddiaları güçlendirdi. Sosyal medya ise "Cinselliğim devam ediyor" diyen Erbil'i konuşuyor.

Taciz davası ve açıklamalarıyla gündem olan Mehmet Ali Erbil yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde, "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor. Ayıptır söylemesi, sağlıklı bir erkeğim" sözleriyle olay olan Erbil hakkında evlilik iddiası gündeme geldi.

Daha önce Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'yla iki defa, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun'la da bir defa olmak üzere toplam beş evlilik yapan Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki bir kadınla evleneceği iddia edildi.

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ÇİFTTEN PAYLAŞIM GELDİ

Neredeyse kızı Yasmin Erbil ile yaşıt olan ve Almanya'dan gelen 24 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'la evleneceği iddia edilen Erbil sessizliğini korurken genç kadından paylaşım geldi.

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Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından sevgilisi Mehmet Ali Erbil ile pozunu paylaşınca iddiaları güçlendirdi.

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