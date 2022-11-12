Mehmet Ali Erbil'in Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülenmişti! Sebebi ortaya çıktı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tiktok videoları konuşulan Erbil, bu kez de Kadıköy'deki görüntüleri ile adından söz ettirdi.

MEYDANDA YALIN AYAK

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vaktini çoğu zaman evde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladı. Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken kameralara takıldı.



O GÖRÜNTÜLER FİLM SETİNDENMİŞ

Erbil'in perişan bir halde merdivende oturduğu anların aslı ise ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı

Erbil, sosyal medyadan da yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.