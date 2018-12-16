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Mehmet Ali Erbil'in kızı paylaştı: Yoğun bakımda 60. gün

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.12.2018 14:42 | Son Güncelleme

Evinin banyosunda düştükten sonra diğer hastalıkları nükseden Mehmet Ali Erbil, 60 gündür yoğun bakımda! Erbil'in kızı Sezin Erbil'den yeni bir paylaşım geldi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı paylaştı: Yoğun bakımda 60. gün

Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu.

Yoğun bakımda 60 günü geride bırakan Erbil'in son durumunu kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından paylaştı.

Sezin Erbil son paylaşımında; 'Yoğun bakımda 60. gün... Doktorlar, hemşireler babama çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

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Instagram hesabından Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Abim hala yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimnastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda "sohbet" edecek durumda değil" demişti.

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