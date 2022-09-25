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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den derin sırt dekolteli paylaşım! Takipçilerden beğeni yağdı

25.09.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde babasına karşı yaptığı göndermeli paylaşımıyla konuşulmuştu. Erbil, bu kez sırt dekolteli bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den derin sırt dekolteli paylaşım! Takipçilerden beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımları ile çokça konuşulmuştu. Babası Mehmet Ali Erbil'e karşı da eleştirel bir paylaşımda bulunan Erbil, bu kez başka bir paylaşımda bulundu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI YASMİN ERBİL'DEN DERİN SIRT DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada 321 bin takipçi kitlesine sahip. Geçtiğimiz günlerde pembe bikinili ve göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı sallayan isim, babası hakkında yaptığı eleştirel paylaşımıyla olay olmuştu.

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Ünlü şovmenin kızından bu kez başka bir dekolteli paylaşım geldi. Erbil, derin sırt dekoltesiyle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü ismin fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni yağdı.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil ali erbil
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