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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sarmaş dolaş aşk pozları! Meğer yeni sevgilisi...

03.03.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yeni aşkıyla magazin gündemine oturdu. Erbil, sevgilisiyle olan pozunu Instagram hesabında paylaştı. Yasmin Erbil'in sevgilisinin geçtiğimiz sezonlarda Survivor'da yarışan Poyraz Yiğit olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sarmaş dolaş aşk pozları! Meğer yeni sevgilisi...

Yasmin Erbil ve Poyraz Yiğit aşkı tam gaz devam ediyor. Bir süredir birlikte olan çiftten aşk pozları geldi. Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı. Erbil, bir süredir birlikte olduğu eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafa çiftin takipçilerinden adeta yorum yağdı.

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Takipçileri çifte, "ne kadar tatlı bir kadın canım poyrazım allah sizi hiç ayırmasın", "Çook güzelsiniz easymoneypoyraz", "asiri asiri tatlisiniz", gibi yorumlar geldi.

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Yasmin Erbil, Poyraz Yiğit'e olan hislerini paylaştığı fotoğrafa,
"Bugün seven sevdiğine sevdiğini söylesin. sorumluluk bende!!!" notunu düştü.

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Poyraz Yiğit 2021 yılında Survivor'da finalist olmuştu. Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme eğitimi alan Yiğit Poyraz, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yer almıştı. Finale kadar gitmeyi başaran Yiğit Poyraz, İsmail Balaban'ın ardından ikinci oldu.

''YALI ÇAPKINI'NIN FERİT'İ OLACAK'' DENİLMİŞTİ

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in yerinde Yiğit Poyraz'ın olacağı bir süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

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Kısa süre içinde gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Poyraz Yiğit'in Yalı Çapkını'nda rol almayacağı anlaşıldı. Eski Survivor yarışmacısının kendisine bir spor markası kurduğu ortaya çıktı.

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