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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil file çorabını giydi yatak odasından paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil file çorabını giydi yatak odasından paylaştı

19.12.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, bu sefer yatak odasından paylaştığı fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan genç isim, yatak odası pozuyla hayranlarından tam puan aldı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil file çorabını giydi yatak odasından paylaştı

Yasmin Erbil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. En son Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, yatak odası pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Babası hastanedeyken sosyal medyadan yaptığı bikinili paylaşımlarla babasının da tepkisini çeken Erbil yine yaptı yapacağını. Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan Yasmin Erbil bu kez yatak odasından bir fotoğraf paylaştı.

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Şovmen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları olan Yasmin Erbil, süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda babasının sansürlerini de umursamayan Erbil, son pozuyla çok beğenildi.


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Yasmin Erbil
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İlla edep illa edep

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