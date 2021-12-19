Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil file çorabını giydi yatak odasından paylaştı

Yasmin Erbil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. En son Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, yatak odası pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Babası hastanedeyken sosyal medyadan yaptığı bikinili paylaşımlarla babasının da tepkisini çeken Erbil yine yaptı yapacağını. Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan Yasmin Erbil bu kez yatak odasından bir fotoğraf paylaştı.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları olan Yasmin Erbil, süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda babasının sansürlerini de umursamayan Erbil, son pozuyla çok beğenildi.



