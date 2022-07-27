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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in dekolteli havuz pozu olay oldu! Siyah mayosuyla paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in dekolteli havuz pozu olay oldu! Siyah mayosuyla paylaştı

27.07.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Erbil, geçtiğimiz günlerde paylaştığı dekolteli akşam yemeği pozuyla olay olmuştu. Ünlü isim, bu defa Alaçatı'da çekildiği mayolu havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in dekolteli havuz pozu olay oldu! Siyah mayosuyla paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımları ile gündeme gelmiş ve gittiği restorandan paylaştığı göğüs dekolteli pozuna yorum yağmıştı. Erbil, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI YASMİN ERBİL'İN DEKOLTELİ HAVUZ POZU OLAY OLDU!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde restoranda çekildiği dekolteli pozu ve sırt dekolteli tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı sallamıştı.

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Erbil, yeşil bikinisi ile paylaştığı pozu ise "Ben galiba bu yaz Çesme'ci oldum" notuyla paylaşmıştı.

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SİYAH MAYOSUYLA PAYLAŞTI

Ünlü ismin kızı bu defa havuzda çekildiği mayolu pozunu takipçileriyle paylaştı. Erbil'in fit güzelliği dikkat çekerken, ünlü isim "Ben bu seriyi çok sevdim" notunu eklediği pozuna takipçilerinden de binlerce beğeni yağdı.

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İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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