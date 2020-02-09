Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil paylaştı! 'Zor ve sevimli'

Hastaneden taburcu edildikten sonra fazlaca ortalarda görünmeyen şovmen Mehmet Ali Erbil, yeni yaşına girdi.

8 Şubat doğumlu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yaşına gözlerden uzakta, ailesi ve Sezin Erbil’den olan torunu ile girmeyi tercih etti. Erbil'in kızları Yasmin Erbil ve Sezin Erbil sosyal medya hesabından babalarının yeni yaşlarını kutladı.

Yasmin Erbil mesajında "Dünyanın en özel en kafa en komik babası seni seviyorum iyi ki doğdun güzel ve zor ve sevimli hepsi bir arada adam. Canım babam..." notunu yazdı.



