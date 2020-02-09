MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil paylaştı! 'Zor ve sevimli'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil paylaştı! 'Zor ve sevimli'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Uzun süredir hastanede tedavi görüp zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra evinde dinlenmeye çekildi. Mehmet Ali Erbil kızlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil paylaştı! 'Zor ve sevimli'

Hastaneden taburcu edildikten sonra fazlaca ortalarda görünmeyen şovmen Mehmet Ali Erbil, yeni yaşına girdi.

8 Şubat doğumlu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yaşına gözlerden uzakta, ailesi ve Sezin Erbil’den olan torunu ile girmeyi tercih etti. Erbil'in kızları Yasmin Erbil ve Sezin Erbil sosyal medya hesabından babalarının yeni yaşlarını kutladı.

sezinerbil-instagram

Yasmin Erbil mesajında "Dünyanın en özel en kafa en komik babası seni seviyorum iyi ki doğdun güzel ve zor ve sevimli hepsi bir arada adam. Canım babam..." notunu yazdı.

yasmin-erbil-instagram


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
PARTNERTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandıTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdiBomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil,

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

ABD'den flaş Libya açıklaması: Operasyona hazırlanıyorlar

ABD'den flaş Libya açıklaması: Operasyona hazırlanıyorlar

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Mustafa Akıncı'ya art arda sert tepkiler

Mustafa Akıncı'ya art arda sert tepkiler

Doğu Akdeniz'de Fransız-Rum ittifakı!

Doğu Akdeniz'de Fransız-Rum ittifakı!

21 kişiyi katleden asker öldürüldü!

21 kişiyi katleden asker öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kenan İmirzalıoğlu'nun cüzdanı Sinem Kobal'da...

Cüzdan Sinem'de! Elini cebine atınca...

Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız yakalandı! Panik yaptılar

Genç piyanistle yakalanınca gerildi

Irmak Atuk umreye gitti! Annesi paylaştı

Ünlü model evlilik yıl dönümünde umreye gitti!

Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' cezası çıktı! Müge Boz'dan tepki çeken açıklama

Müge Boz'dan tepki çeken cinsel saldırı açıklaması! Eşini korudu

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Superman 2' sorusu zorladı

Bu soru zorladı! 125 bin TL gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.