Mehmet Ali Erbil'in kızlarından duygulandıran mesajlar

Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir ay önce evinde düşerek yaralanmış ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sırasında eski hastalığı da nüksetmişti.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi.

Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir. Dualarımız güzel dileklerimiz onunla” dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Sezin ve Yasmin Erbil, bir an önce babalarının iyileşmesini beklerken, duygularını sosyal medyadan ifade ettiler.

Sezin Erbil acısını "Sen hiç avazın çıktığı kadar susarak ağladın mı?" yorumuyla paylaştı. Yasmin Erbil ise yaptığı paylaşıma "Yer gök dua" yazdı.

EBRU GÜNDEŞ DE PAYLAŞTI

Mehmet Ali Erbil hakkında bir paylaşım da Ebru Gündeş'ten geldi. Kıbrıs’ın vazgeçilmez yüzlerinden Mehmet Ali Erbil hakkında paylaşım yapan Ebru Gündeş bir konser için yaptığı uçak yolculuğunda Mehmet Ali Erbil aklına gelince şu paylaşımı yaptı:





