MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'in "manevi oğlum" dediği Tolga Yüce: Benden faydalandı

Mehmet Ali Erbil'in "manevi oğlum" dediği Tolga Yüce: Benden faydalandı

01.07.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında kopan fırtınanın fitilini ateşleyen Tolga Yüce'nin son açıklamaları Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı. Erbil, "Tolga Yüce diye birini tanımıyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in "manevi oğlum" dediği Tolga Yüce: Benden faydalandı

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yüksek gerilim hattı oluşmasına neden sosyal medya paylaşımını yapan Tolga Yüce'nin son açıklamaları Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı.

Erbil'in birlikte yan yana fotoğraf çektirdiği ve manevi oğlu olarak bilinen Tolga Yüce'nin olayla ilgili son açıklamalarında Erbil'i hedef alması ünlü şovmenin hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

Mehmet Ali Erbil'in yakın dostundan inanılmaz ifadeler! &quot;Seda Sayan'la dostluğu kalmaz&quot;Mehmet Ali Erbil'in yakın dostundan inanılmaz ifadeler! "Seda Sayan'la dostluğu kalmaz"

“ÖYLE BİRİNİ TANIMIYORUM”

Mehmet Ali Erbil, "Öyle birini tanımıyorum" diyerek Tolga Yüce'yi defterden sildi.

Mehmet Ali Erbil'in Bebek'te bir mekan çıkışı yaptığı bu açıklama sonrası ise gözler Tolga Yüce'ye çevrildi.

TOLGA YÜCE NE DEMİŞTİ?

Mehmet Ali Erbil'in manevi oğlum dediği Tolga Yüce, bu olayın perde arkasını Magazin Burada’ya anlattı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımları Mehmet Ali Erbil'in yapmasının istediğini ve o yüzden yaptığını dile getirirken Mehmet Ali Erbil'in kendisinden faydalandığını ifade etti.

Mehmet Ali Erbil – Seda Sayan kavgasının perde arkası ortaya çıktı: Üçüncü şahıslar tahrik ettiMehmet Ali Erbil – Seda Sayan kavgasının perde arkası ortaya çıktı: Üçüncü şahıslar tahrik etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı: Hayat size limon veriyorsa limonata yapınŞeyma Subaşı: Hayat size limon veriyorsa limonata yapın
Işık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilirIşık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilir
Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdıOğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

Kadıköy'de şort tartışmasında olayı yaşayan kadın konuştu

Kadıköy'de şort tartışmasında olayı yaşayan kadın konuştu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.