Mehmet Ali Erbil'in "manevi oğlum" dediği Tolga Yüce: Benden faydalandı

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yüksek gerilim hattı oluşmasına neden sosyal medya paylaşımını yapan Tolga Yüce'nin son açıklamaları Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı.

Erbil'in birlikte yan yana fotoğraf çektirdiği ve manevi oğlu olarak bilinen Tolga Yüce'nin olayla ilgili son açıklamalarında Erbil'i hedef alması ünlü şovmenin hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

“ÖYLE BİRİNİ TANIMIYORUM”

Mehmet Ali Erbil, "Öyle birini tanımıyorum" diyerek Tolga Yüce'yi defterden sildi.

Mehmet Ali Erbil'in Bebek'te bir mekan çıkışı yaptığı bu açıklama sonrası ise gözler Tolga Yüce'ye çevrildi.

TOLGA YÜCE NE DEMİŞTİ?

Mehmet Ali Erbil'in manevi oğlum dediği Tolga Yüce, bu olayın perde arkasını Magazin Burada’ya anlattı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımları Mehmet Ali Erbil'in yapmasının istediğini ve o yüzden yaptığını dile getirirken Mehmet Ali Erbil'in kendisinden faydalandığını ifade etti.



