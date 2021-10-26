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''Mehmet Ali Erbil'in tacizine uğradım'' diyen Ece Ronay'dan manidar paylaşım!

26.10.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini söyleyerek Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla dikkat çekti.

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiası, ortalığı karıştırmıştı. Ünlü tiktok fenomeni Ece Ronay, magazin basınını sarsan konuyla ilgili ilginç bir paylaşım yaptı.

ŞAŞIRTAN CÜMLE

Ece Ronay, Instagram hesabından paylaştığı videoya, ''Ülkeyi birbirine kattıktan sonra TikTok'a dönüş yapmışımdır'' notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Ece Ronay, Git Çatla klibi için bir araya geldiği Mehmet Ali Erbil'in, kendisine taciz içerikli mesajlar attığını belirtmiş, bu mesajları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in tacizine uğradım diyen Ece Ronay'dan manidar paylaşım!

Mehmet Ali Erbil ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak ''Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi Instagram’dan bana yazdı, sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım'' ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in tacizine uğradım diyen Ece Ronay'dan manidar paylaşım!

''BABAN SALYA SÜMÜK PEŞİMDEN KOŞUYORDU''

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in ''Babamın yanındayım'' sözlerinin ardından tansiyon iyice yükselmişti. Ece Ronay, Yasmin Erbil'e ''Baban salya sümük peşimden koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı, bence sen hiç bulaşma. Sen beni ezmeye zeka olarak müsait değilsin'' diyerek ağır sözler kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in tacizine uğradım diyen Ece Ronay'dan manidar paylaşım!

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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