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Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi kızından daha küçük! 22 yaşındaki genç aşkı bakın kim çıktı! Zahide Yetiş detayı...

02.12.2023 12:26 | Son Güncelleme:
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil şimdi ise küçük kızı Yasmin Erbil’den 6 yaş daha küçük 2001 doğumlu yeni sevgilisiyle görüntülendi. Erbil'in yeni sevgilisi Nevide Çiçek hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şoke etti.

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikâh masasına oturması beklenen ikiliden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

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Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesajı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurarak; "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" diye yazmıştı.

Gülseren Ceylan'dan geçtiğimiz ay ayrılan Mehmet Ali Erbil, önceki gece Maslak'ta bulunan bir mekan çıkışı yeni sevgilisiyle görüntülendi. Ünlü şovmenin yeni sevgilisinin küçük kızı Yasmin Erbil’den 6 yaş daha küçük olduğu ortaya çıktı.

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Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı, 2001 doğumlu Nevide Çiçek hakkında ortaya çıkan bir gerçek daha herkesi şaşırttı.

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  1. Sayfa'da yer alan habere göre; ünlü şovmenin genç sevgilisi bir ay önce Zahide Yetiş’in programına katılarak eski sevgilisini aramak için ünlü sunucudan yardım istemiş.

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