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  4. Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor... İşte son hali!

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor... İşte son hali!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini şaşırttı. Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başladı.

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor... İşte son hali!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil bir süredir evde tedavisine devam ediyordu.

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi süren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisi için saçlarını kazıttı.

Tolga Yüce ve Ercan Avşar'ın eşlik ettiği Erbil'in fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

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Mehmet Ali Erbil, Maslak'ta özel bir hastanede 40 gün boyunca steril ortamda izole edilecek.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o eski halinden eser yok şimdi
buda kim
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