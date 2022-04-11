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Mehmet Ali Erbil müjdeyi verdi! 'Çarkıfelek'le geri dönüyor

11.04.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakalandığı hastalık sebebiyle uzun süre ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil’den sevindirici haber geldi. Başarılı sunucu, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı ile tekrar ekranlara döneceğini müjdeledi.

Mehmet Ali Erbil müjdeyi verdi! 'Çarkıfelek'le geri dönüyor

Geçtiğimiz yıllarda yakalandığı sağlık sıkıntıları sebebiyle zorlu süreç geçiren ve ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından müjde verdi. Nasuh Özdemir İstanbuli’nin yayınladığı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi.

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"DUALARLA AYAKTA KALDIK"

Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten Erbil, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım.
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ÇARKIFELEK MÜJDESİ

Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınız ile özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

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Mehmet Ali Erbil
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