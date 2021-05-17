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  4. Mehmet Ali Erbil takipçilerini yıllar öncesine götürdü! "En efendi fotoğrafım"

Mehmet Ali Erbil takipçilerini yıllar öncesine götürdü! "En efendi fotoğrafım"

17.05.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla dikkat çekti. İlkokul yıllarına ait siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Erbil "En efendi fotoğrafım" notunu yazdı.

Mehmet Ali Erbil takipçilerini yıllar öncesine götürdü! "En efendi fotoğrafım"

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çarkıfelek programıyla ekranlara döneceğini de açıklayan 64 yaşındaki şovmen, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Erbil, ilkokul yıllarında çekilen siyah beyaz kareye “En efendi fotoğrafım” notunu düştü. Usta oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

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Mehmet Ali Erbil
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