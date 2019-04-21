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Mehmet Ali Erbil telefonla bağlandı; 'merhaba' dedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Emel Sayın, önceki akşam verdiği konserde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i telefonla arayarak hayranlarıyla buluşturdu. Erbil'in "Merhaba" demesi üzerine salonda alkış tufanı koptu.

Mehmet Ali Erbil telefonla bağlandı; 'merhaba' dedi!

Usta sanatçı Emel Sayın önceki akşam Maslak TİM Show Center'da sahne aldı. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Emel Sayın bir dönem 'Aşkım Aşkım' dizisinde rol aldığı Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumundan da bahsetti.

Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil telefonla konser alanına bağlandı. Erbil ile konuşan Sayın şunları söyledi:

"ÇOK UZUN SÜRMEDEN ARAMIZDA OLACAK"

"Mehmet Ali iyileşiyor. Onu ziyaret ediyorum. Konser öncesi Mehmet Ali'ye istediği bir şarkısı olup olmadığını sordum. O da benden 'Menekşelendi Sular' isimli şarkıyı seslendirmemi istedi. Benim çok sevdiğim bir eser. Onun için bu şarkıyı söyleyeceğim. Ben Mehmet Ali'yi çok iyi gördüm. Görüntüsü çok iyi. Kendisi bu geceye görüntülü bağlanmak çok istedi ancak teknik durumlarımız hazırlanamadı ve yetersiz kaldı. Kendisi birazcık zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Fizik tedavi görüyor. Umuyorum ki çok uzun sürmeden aramızda olacak."

"6 AY SONRA İLK DEFA KAMUOYUYLA BULUŞTUM"

Konserinin ikinci bölümünde Mehmet Ali Erbil'i telefonla arayan Emel Sayın, duygu dolu anlar yaşadı. Telefonda Mehmet Ali Erbil'in "Merhaba" demesiyle salonda alkış tufanı koptu. Erbil, "6 aydır ilk defa kamuoyuyla buluştum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dualarını benden esirgemedikleri için. Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi sunuyorum" dedi.

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