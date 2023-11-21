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  4. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan ne kadar kazanıyor? 'Dilan Polat'lı yanıt

Mehmet Ali Erbil TikTok'tan ne kadar kazanıyor? 'Dilan Polat'lı yanıt

21.11.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç son dönemde TİkTok yayınlarıyla gündeme geliyordu. Kazançları da konuşulan ikiliden Erbil'in ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Erbil Dilan Polat yanıtıyla dikkat çekti.

TikTok'ta garip hareketlere ve açıklamalara imza atan Mehmet Ali Erbil gündemden düşmüyor. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına daha önce katılan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in günlük TikTok kazancının 70 ile 100 bin TL olduğunu söylemişti.

Bu konu aynı programda yeniden gündeme geldi. İddialara göre, günlük TikTok kazancıyla adeta dudak uçuklatan Mehmet Ali Erbil "Dilan Polat kazanıyorum" yanıtıyla yine adından söz ettirdi.

SDSA

SERDAR ORTAÇ KAZANDIĞINI NE YAPIYOR?

Serdar Ortaç da geçtiğimiz gün TikTok’ta kendisine gönderilen hediyeleri dağıttığını dile getirdi ve gönderilen paraları ne yaptığını açıkladı. "Gönderilen hediyeleri de ben ihtiyacı olanlara atıyorum" diyen Ortaç, "Hediye bana lazım değil ki. Dünya paralar gönderiliyor yani. Ben de başkalarına veriyorum" dedi.


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Mehmet Ali Erbil ali erbil
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