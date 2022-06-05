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Mehmet Ali Erbil Tuğba Ekinci'nin cüretkar klibini görünce...

05.06.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde iddialı paylaşımlara imza atan Tuğba Ekinci yeni kilibiyle dikkat çekti. Kalça dansıyla cüretkar anlara imza atan Ekinci'nin klibini gören Mehmet Ali Erbil kendini tutamadı.

Mehmet Ali Erbil Tuğba Ekinci'nin cüretkar klibini görünce...

Tuğba Ekinci, ‘Bende Masken Yok’ isimli yeni şarkısının klibiyle olay oldu. Cesur sahnelerin yer aldığı klip Instagram'da kısa sürede dikkat çekti.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci yeni şarkısının klibi için de oldukça iddialıydı.

Klip için cesur kostüm tercih eden Tuğba Ekinci, düzgün vücut hatlarıyla dikkat çekti. Ekinci kalça danslarıyla oldukça cesurdu. Tuğba Ekinci’nin Instagram sayfasından paylaştığı klip sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

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Son dönemde Ece Ronay'ı taciz ettiğine dair mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil eski hostesliğini yapan Tuğba Ekinci'nin cüretkar karelerini görünce kendini tutamadı.

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Mehmet Ali Erbil, Tuğba Ekinci’nin paylaştığı videoya, “İşte kadın” yorumunda bulundu.


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Tuğba Ekinci
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