Mehmet Altıparmak: Beşiktaş Koita'yı istedi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Beşiktaş'ın Fode Koita'yı istediğini açıkladı.

"BÜYÜK TAKIMLAR İSTİYOR ONU"

TRT Spor'a konuşan Altıparmak, "Koita'nın sakatlığı vardı. Büyük takımlar istiyor onu. Çok önemli bir oyuncu, her takımın isteyeceği bir oyuncu. Tabii ki isteyecek. Çok iyi bir futbolcu. Bizim de diğer takımlar gibi hedefimiz var. Bizim de hedefimiz bu sene Avrupa kupalarına katılmak. Yukarıları yakalayabildiğimiz kadar yakalamak ve iyi futbol oynamak. Bizim de Koita'ya ihtiyacımız var. Bizim zaten Koita'yı ilk günden beri verme gibi bir niyetimiz yoktu. Beşiktaş istedi Koita'yı. Biz deklare ettik vermeyeceğimizi. Sakatlığı vardı bu yüzden oynayamadı. Bu yüzden antrenmana çıkamadı. Koita devamlı bizimle beraberdi" dedi.

"KOİTA BUGÜN ANTRENMANDAYDI"

Oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olduğunun altını çizen Altıparmak, "Koita'nın herhangi bir talebi olmadı, zaten 1 yıl daha sözleşmesi var. Uzatmak isteme talebi olmuştur, Serkan'la mutlaka görüşmüştür ama zaten kulüp de onunla alakalı uzatma sürecini ona söylemiştir. Onunla alakalı hiçbir problem olmadı. Sakatlık sonrası bu problemler ortaya çıktı.