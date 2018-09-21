Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi Kardeş Çocukları'nda kimler oynayacak?

Son olarak 2015’te ‘Kördüğüm’ dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ, 3 yıl aradan sonra Gold Film’le anlaştı. Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı “Kardeş Çocukları” dizisi yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Çekimlerine Ekim ayı gibi başlanması planlanan "Kardeş Çocukları"nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak. Cast ve senaryo çalışmaları devam eden dizinin senaryosunu 'Adını Feriha Koydum', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık yazıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Faruk Teber yapacak.





