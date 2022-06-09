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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Annene benziyor"

09.06.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile tatile çıktı. 21 yaşındaki Can Aslantuğ sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı. İkilinin pozlarına beğeni yağarken Can Aslantuğ'un sevgilisini annesi Arzum Onan'a benzetenler de oldu.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Annene benziyor"

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ da zaman zaman gündem olan bir isim. Can Aslantuğ sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile tatile çıkıp paylaşım yapınca gündem oldu. Ünlü çiftin oğlu daha önce sevgilisiyle pozları paylaşınca takipçilerden "Vallahi Arzum Onan sandım", "Annesinin aynısın bulmuş", "Gülüşleri çok benziyor" şeklinde yorumlar almıştı.

Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu'nun aşk dolu tatil pozlarına yine benzer yorumlar geldi. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ'un paylaşımının altına "Annenin gençliği gibi", "Annene benziyor" yorumları yapıldı.

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Arzum Onan daha önce bu konu hakkında "Biz ve yakın çevremiz pek benzetmiyoruz ama sade ve doğal ben de öyleydim onun yaşlarında" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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