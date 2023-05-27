Mehmet Büyükekşi'den Rizespor'a ziyaret

Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir FK, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor, Gaziantep FK, Çorum FK, Yılport Samsunspor, Adana Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Demir Grup Sivasspor, Sivas Belediye Spor ve Yukatel Kayserispor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Alagöz Holding Iğdır FK kulüplerini inceleyen Büyükekşi bugün de Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret ederek altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Başkan Vekili ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili ve Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş eşlik etti.

Kulüp tesislerini gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Başkan İbrahim Turgut'tan altyapı çalışmaları ve tesislerle ilgili bilgi aldı.

