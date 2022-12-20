Yabancı sınırı yeniden değişiyor! TFF'nin açıklaması kafalardan soru işareti bıraktı! ''Yeni bir karar alınacak''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevdeki 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi. Yabancı sınırı hakkında söyledikleri gündem olan Büyükeşi'nin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

"MAÇ KADROSUNA 8 YABANCI YAZILMASINA ONAY VERDİK"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. İlk günlerimizde yabancı konusu, yayın ihalesi ve harcama limitleri gibi kritik konuları hallettik. Harcama limitlerinde %40 sapmayı kabul ettik ve kulüplere, transferde rahatlık sağladık. Yayın ihalesini 150 Milyon TL arttırarak imzaladık. Yayın gelirleri düştü ama bundan birçok etken var. 2. Lig, 3. Lig için yayın ihalesi açtık. 92 kulübe gelir sağladık. 2. Lig ve 3. Lig takımlarına yol ve deplasman ödemelerini iki katına çıkardık. Rezerv Lig kurduk ama kulüpler altyapı eksiklikleri nedeniyle, bu ligin kalkmasını istedi. Yabancı sayısını, kulüplerle görüşerek 8+3 şeklinde devam ettirdik. 1. Lig'deki A Takım listesindeki 8 yabancı konusunu devam ettirdik. Sahada 5 yabancı bulundurulması koşuluyla, maç kadrosuna 8 yabancı yazılmasına onay verdik. Göreve geldikten sonra, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağını kaldırdık ve misafir tribün seyirci kapasitesinin %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Uygulama diğer liglerde de hayata geçti." dedi.

"CANLI OLARAK GÖSTERDİK"

Mehmet Büyükekşi: "Süper Lig ve TFF 1. Lig Başkanlarımıza ve medyaya VAR odasında bizzat kendilerinin VAR hakemi olduğu uygulamalarla VAR’ın nasıl çalıştığını, kurallara göre hangi pozisyonlarda devreye girebildiğini canlı olarak gösterdik."

"YABANCI SAYISI İÇİN YENİ BİR KARAR ALINACAK"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Yeni sezon öncesinde yabancı sayısı için yeni bir karar alınacak. Kulüpler Birliği ilk çalıştayını yaptı, değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek gerekli kararı alacağız."

"YERDE YATMA DEVRİ BİTECEK!"

Mehmet Büyükekşi: "Dünya Kupası’nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını Süper Lig’de uygulamaya koyuyoruz. Böylece yerde yatma devri bitecek!"



