SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gaziantepspor
  4. Mehmet Büyükekşi: Fenerbahçe'den rövanşı almış olduk

Mehmet Büyükekşi: Fenerbahçe'den rövanşı almış olduk

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 20.12.2020 08:44 | Son Güncelleme

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sahamızda en son 1 yıl önce Fenerbahçe'ye yenildik. Bir yönden de onun rövanşını almış olduk" dedi.

Mehmet Büyükekşi: Fenerbahçe'den rövanşı almış olduk

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen seneki takımlarını bozmadıklarını, önemli oyuncularla kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Mirallas'ın dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu vurgulayan başkan Büyükekşi, oyuncularının hepsinin iyi performans gösterdiğini dile getirerek, "Geçen hafta Başakşehir maçından sonra yaptığımız röportajda aynı şeyi söylemiştim. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Yıllarca şampiyonluk kazanmış Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Geçen hafta yendiğimiz takım geçen yılın şampiyonu Başakşehir'di. Onun için biz her hafta bu yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Sahamızda en son 1 yıl önce Fenerbahçe'ye yenildik. Bir yönde de onun rövanşını almış olduk. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Oraya da inşallah yenmek için gideceğiz. Aynı başarıyı bundan sonraki maçlarda da gösteririz inşallah. Önemli olan fair-play. En azından evde kalan insanlarımızı bir nebze olsa mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"YENİ SÖZLEŞME MART VE NİSAN AYINDA"

Teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesine değinen Büyükekşi, "Sumudica ile yeni sözleşme için zamanımız var. Mart, nisan ayı gibi konuşuruz diye bakıyoruz yönetim kurulu üyeleriyle. En çok yenilmezlik serisi bizden sonra Galatasaray'daydı. Dün o da yenildi. Şu an aramızda çok büyük fark oluştu. İnşallah bu havayı devam ettirebiliriz. Çünkü futbolcularımızın kendilerine güveni geldi. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
Mirallas'tan Fenerbahçe için transfer cevabıMirallas'tan Fenerbahçe için transfer cevabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı
Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı
Sürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktı
Sürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktı
Hepsi bağırıyor... Hangisi antrenör?
Hepsi bağırıyor... Hangisi antrenör?
Erol Bulut'tan istifa soruna cevap
Erol Bulut'tan istifa soruna cevap
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
Fenerbahçe'den bir kayıp daha!
Fenerbahçe'den bir kayıp daha!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Büyükekşi: Fenerbahçe'den rövanşı almış olduk
'F.Bahçe'den rövanşı almış olduk'
Kevin Mirallas'tan Fenerbahçe için transfer cevabı
Mirallas'tan Fenerbahçe için transfer cevabı
PFDK Sumudica'ya 4 maç ceza verdi
PFDK'dan Sumudica'ya şok ceza!
Kevin Mirallas resmen Gaziantep FK'da
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Sumudica: Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım
İddialı transfer sözleri
Gaziantep FK'nin futbolcusu Djilobodji'den kariyer rekoru
Djilobodji'den kariyer rekoru
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.