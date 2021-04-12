Mehmet Büyükekşi: Golümüz netti, penaltımız verilmedi

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

Hatalı kararlar olduğunu kaydeden başkan, "Biz lige başlarken 5. olma hedefimiz vardı, buraya gelirken de 5. sıradaydık. Bu yolda futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz ama birçok maçtan sonra hakem konuşuyoruz. Bu maçta 1. devre, verilen ve verilmeyen birçok pozisyon var. Kaleci Altay'ın yaptığı pozisyon penaltı, yine aynı şekilde attığımız gol verilmedi, birçok benzeri pozisyona faul çalınmadı, ceza alanındakine faul çalındı, gol iptal edildi. Büyük takımlarımızın hakeme ihtiyacı yok. Bütün takdir hakları, Fenerbahçe'ye kullanıldı. Vakit geçirmeler, şunlar, bunlar, sarı kart gösterilmedi. Şampiyonluğa giden yolda takımlarımıza başarılar diliyoruz, biz kendi futbolumuza bakacağız." ifadelerini kullandı.

Hakemleri konuşmak zorunda kaldıklarını belirten Büyükekşi, "Memnun değiliz, buraya gelene kadar bu şekilde 11 puanımız kaybedildi. Bugün de puan ya da puanlar alabilirdik. Bu, Türk futbolu adına büyük sıkıntı. Hakemlerimize güveniyoruz, daha iyi maç yönetmelerini arzu ediyoruz. Şu anda seyirci baskısı yok, etkilenmelerine gerek yok ama birçok maçta benzeri sıkıntılar yaşanıyor. Biz de hakem konuşmak yerine futbolcularımızın iyi oyununu konuşmak istiyoruz" dedi.

