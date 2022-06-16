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Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi nereli ve kaç yaşında? İşte TFF'nin yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hayatı...

16.06.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak girdiği seçimde başkanlığa seçildi. Peki Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte TFF'nin yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hayatı...

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi nereli ve kaç yaşında? İşte TFF'nin yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hayatı...

Mehmet Büyükekşi kimdir? Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'unda tek aday olan Mehemt Büyükeşi başkanlığa seçildi. İşte TFF'nin yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hayatı ve biyografisi...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te doğdu.

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulubü'nün kulüp başkanlığını yaptı.

Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Ardından da Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.

TFF'NİN YENİ BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN İSİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

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