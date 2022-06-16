Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin isim listesinde kimler var? Nereli ve kaç yaşında?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni TFF başkanı bugün belli oldu. Peki Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin isim listesinde kimler var? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te doğdu.
Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulubü'nün kulüp başkanlığını yaptı.
Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Ardından da Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
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