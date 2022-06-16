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Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin isim listesinde kimler var? Nereli ve kaç yaşında?

16.06.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Büyükekşi 16 Haziran 2022 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Büyükekşi, Oy verme işleminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı seçildi. Peki TFF yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi'nin isim listesinde kimler var? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin isim listesinde kimler var? Nereli ve kaç yaşında?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni TFF başkanı bugün belli oldu. Peki Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin isim listesinde kimler var? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te doğdu.

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulubü'nün kulüp başkanlığını yaptı.

Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Ardından da Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN İSİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

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