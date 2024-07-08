Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığından ayrılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası mesajı verdi...

Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu. Bu hamleden birkaç gün önce Hollanda maçında ortaya çıkan detay gerçekleri gün yüzüne çıkardı...

HOLLANDA MAÇINDA SOYUNMA ODASINDAYDI

Neredeyse tüm kulüplerin tepkili olduğu Mehmet Büyükekşi'nin görevden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası soyunma odasına Mehmet Büyükekşi ile birlikte Servet Yardımcı'yı yanına alarak mesajı verdi. Yeni TFF Başkanının Servet Yardımcı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

15 KULÜP İSTEMİYOR

Süper Lig'de bulunan 15 kulübün Mehmet Büyükekşi'yi görevde istemediği öğrenilirken, Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.





