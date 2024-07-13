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  4. Mehmet Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığı için yarışacak

Mehmet Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığı için yarışacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.07.2024 08:40
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 2 isim yarışacak.

Mehmet Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığı için yarışacak

Adaylık başvuruları için süre 11 Temmuz'da dolarken TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirilmesi sonrasında İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ve Servet Yardımcı'nın adıylık başvuruları kabul gördü. Ancak Servet Yardımcı çekildiğini açıkladı.

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmedi.

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Mehmet Büyükekşi
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