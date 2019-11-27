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'Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir'

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2019 08:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Arda Turan seslerinin yükselmesi üzerine Mehmet Demirkol'dan da yorum geldi. Demirkol, "Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında Arda Turan'ın Galatasaray'a dönme ihtimali üzerine yorum yaptı.

Arda Turan'ın Başakşehir'de iyi bir oyun sergilemeden gelmesinin doğru olmayacağını kaydeden Demirkol, "Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir. Önce Arda'nın Başakşehir'in Emre'si olması lazım. Arda, Başakşehir'de 90. dakikada oyuna girerken, Galatasaray'a güçlü olarak gelemez. Devre arasında böyle bir transfer olacaksa 5 maç kaldı, bu 5 maçta Arda'nın Başakşehir'in değişmez bir parçası olması lazım ki o güçle gelsin. Fenerbahçe taraftarı Emre'yi çağırdı. Emre orada parlıyordu, 40 yaşında milli takıma çağrılıyordu. Önce Arda'nın futbolunu ilerletmesi lazım" dedi.

Arda Turan'ın Galatasaray tribünleriyle barışması için iyi performans sergilemesi gerektiğini de kaydeden yorumcu, "Tribünlerle barışılır mı? Burak, Beşiktaş tribünleriyle barıştı. Sahada performans varsa, oynuyorsan, katkı sağlıyorsan ki Arda bunları yapabilir, o zaman olur, başka türlü zor" ifadelerini kullandı.

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Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyorArda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray arda turan emre belözoğlu Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
o çirkef pislik fetönün uşağı nı gs ile özdeşleştirmek ayıpların en büyüğüdür nasıl ki hakan arif gs dan silindi ise emre de gs dan silinmiştir. bizim öyle gençlerimiz var ki emreye 10 basar ne emresi oda kimmiş
galatasarayin emresi olabilir derken sence ne demek istemis ? ya da soyle deseydi yorumun ne olacakti merak ediyorum "Arda galatasarayin alex'i olabilir " bilmem anlatabildim mi ? Turkce dersleride onemliymis hayatta
@extortainer ulan denyo sen kendine bak önce beni sorgulamak senin gibi andavalların işi değil sen asıl kafanı biraz tornaya sokta benim ne demek istediğimi iyi anla benden bilmem ne demek istediğimi anladın mı ama nerde sende o kafa nato mermer nato kafa sendeki
Ardanın ölüsü yeter tabiri caizse
türk kulüplerinin takıntısı.fb de emreyle uçuyo zaten.
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