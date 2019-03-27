Mehmet Demirkol: 'Beşiktaş'a gelecek teknik adam...'

beIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'taki son durumu, Şenol Güneş'in ayrılığından sonra gelecek yeni teknik adamı ve transferleri beIN Manşet programında değerlendirdi. 'ŞENOL GÜNEŞ LİSTE VEREN BİR ADAM DEĞİLDİ'



Teknik direktör - kadro mu, kadro - teknik direktör mü? Teknik direktör bulunacak ve kadro ona göre mi şekillenecek yoksa "ben kadroyu yaparım, bizim ekibimiz var, Roco'yu da biz bulduk" diyerek teknik direktörü takımın başına mı geçirecekler? Tabi bunun olumlu - olumsuz yanları da var. Roco'yu bulmak olumsuz, Dorukhan'ı bulmak olumlu. Listeyle gelen teknik direktör mü alınacak, yoksa "kadro budur sen gel çalış" mı denecek? Şenol Güneş, liste veren teknik direktör değildi. 'TALISCA İÇİN TEBRİK Mİ ETMELİYİZ?'



Dorukhan için tebrik ediyoruz Beşiktaş Yönetimi'ni. Talisca'nın gelmesi ve gitmesiyle ilgili tüm operasyondan dolayı tebrik mi edelim yoksa yanlış yapıldı mı diyelim? Talisca geldi, iş yaptı, taraftar bayıldı. Bizim bazı öngörülerimiz var tutuyor, bazıları var tutmuyor. Talisca'nın geldiği gün şunu dediğimi hatırlıyorum; "Talisca buradan gittiği gün, herkesi çok üzecek." Çünkü Talisca'nın ne olduğu belli, ne vereceği belli, tutamayacağın belli. Zaten Talisca geldiği gün Monaco'ya gidecek diye geldi. Monaco'nun transfer planlamasının içinde geldi. Kiralıklar alıyorsun değerlendiriyorsun, parlatıyorsun ama sen kazanamıyorsun. Bu şimdi yönetim için avantaj mı yazar, dezavantaj mı yazar? Talisca'yı bulup, satıp para kazanmak güzel aynen Cenk'i değerlendirmek gibi.

'CENK, İNANILMAZ OLDU'



Geçen gün Önder Özen'i de tebrik ettim. Beşiktaş, Cenk'i transfer ettiğinde hocaya sordum; "Beşiktaş'ın santraforu Cenk Tosun ve Mustafa Pektemek midir?" dedim, Önder Özen de bana "Cenk'ten çok umutluyum, olacak." dedi. Oldu mu? 'Oldu'nun ötesinde, 22 milyon euro gibi acayip bir paraya satıldı. İnanılmaz bir durum oldu. Bir tarafta bunlar var diğer tarafta da sportif olarak yararlandığın ekonomik olarak yararlanamadığın isimler var. Sportif olarak yararlanamayıp üstüne üstlük ekonomik olarak da batıranlar da var. Finansal olarak küçüleceğiz sözünü sadece ülkenin içinde bulunduğu bu döviz dalgalanmalarıyla anlatmak mümkün olmaz. 'MERİH DEMİRAL İLE ANLAŞILDI, SONRA NEDEN OLMADI?'



Bugünden sonra Fikret Orman yönetimi, bu kadroyu bu standartta devam ettirmek hatta üstüne koymak istiyorsa teknik direktör ile transfer konusunda anlaşması gerek. Bazı teknik direktörler biliyorum, "Benim elimde oyuncu havuzum var, ben dersime çalıştım, bunu istiyorum" diyebilir. O hocalara mutlaka o pozisyonda istediği kalitede oyuncuları alman gerekiyor. Şenol Güneş ise şunu yaptı, çok az oyuncu için "Bunu istiyorum" dedi. Büyük çoğunluğu için de "Bu olmaz bence" dedi. Ama sonuçta istediği de istemediği de oldu. Mesela Merih Demiral transferi sezon başında bitmişti sonra olmadı. Nedenini bilmiyorum. Merih olmadı, Enzo Roco geldi.