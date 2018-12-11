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Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.12.2018 11:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir'e değil, Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi.

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN SPORTS'ta gündemi değerlendirirken, Trabzonspor'Da kadro dışı kalan Burak Yılmaz hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Dün akşam yayınlanan beIN Final porgramında Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia eden Mehmet Demirkol, "Burak Yılmaz'ın Trabzonspor defteri tamamen kapandı. Burak Yılmaz benim edindiğim bilgilere göre Başakşehir'e değil de başka bir takıma daha yakın. Bu işler çok değişiyor. Bana da Beşiktaş gibi geliyor" dedi.

Mehmet Demirkol Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir'in sistemine uygun olmayacağını söylerken, "Ben Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e gideceğini düşünmüyorum. Burak Yılmaz çok iyi bir oyuncu, her takıma kendi oyununu oynatır ama Başakşehir Burak Yılmaz'ın oyununu oynayamaz. Başakşehir başka bir santrafor arıyor. Belki Abdullah Avcı'nın başka bir planı vardır" ifadelerini kullandı.

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