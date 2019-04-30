Mehmet Demirkol'dan Abdullah Avcı yorumu: Hoca bugün çok rahat uyur

beIN SPORTS yorumcularından Mehmet Demirkol ve Tümer Metin, Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
MEHMET DEMİRKOL VE TÜMER METİN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
Tümer Metin: Kalan hafta 4. Kalan puan 12. Glatasaray'ın 2 rakibiyle oynayacak olması hem avantaj hem de dezavantaj. Bu akşamki beraberlik ile mağlubiyet arasında fark yok. Galibiyet gelse Başakşehir maçında beraberlik yetecekti. Beraberlik kredisini yitirdi. 12 puan Galatasaray'ı yine de şampiyon yapar. Beşiktaş'a 4 maç 12 puan yetmeyebilir. Tulum çıkaran şampiyon olur ancak bence çıkran olmayacak. En yakın takım ise Burak Yılmaz'dan dolayı Beşiktaş. Başakşehir 13 puan öndeydi. Böyle bir şeyi hayal bile edemezdik. Aşağısı yangın yeri, üst taraf bambaşka. Galatasaray ile Başakşehir arasında 8 puan vardı.
Mehmet Demirkol: Abdullah Avcı, 3-4 saat rahat uyur. 2 gündür hiç uyumamıştır. Çünkü yarın oyuncularına söyleyecek şeyleri var. Güçlü bir oyun oynayan yok ama güçlü yıldızları olan Beşiktaş. Galatasaray topu Terim'in istediği gibi değil Aykut Kocaman'ın istediği gibi kullandı. Aykut Kocaman topu rakibe verdi.
Mehmet Demirkol: Bu kar çok şut çekerken isabet sağlayamaması çok ilginç.
Tümer Metin: Kenarlara indi Galatasaray, şut opsiyonlarını artırabilirdi. Diagne ceza alanında 3 kez buluşmuş topla ve 2 kez ofsayta düşmüş. Beşiktaş bu sezon çok iştahlı.
Mehmet Demirkol: Beşiktaş 3. 5 senedir Şenol Güneş'in oyunuyla anlattığım bir takım. 3-4 haftadır yıldızları Şenol Güneş'in önüne geçti. Beşiktaş'ı, Başakşehir'den ve Galatasaray'an ayıran bir özellik bu. Yıldızları öne çıkıyor. Atiba yüksek form yakaladı. Savunma iyi. Atanı da formda. Ünal Karaman'ın bu sene yılın teknik direktörü adaylarından olduğunu düşünüyorum. Tekrar oynamak istediği bir maç olarak bunu gösterir. Valbuena oyundayken kendi alanınızda oyunu kabul etmek kadar hatalı bir durum yoktur. Bence Ünal hoca bunun önüne geçebilirdi.
Tümer Metin: 30. hafta oldu ama Fenerbahçe hala rahat bir nefes almadı. Fenerbahçe hala 11. sıranın üzerine geçemedi. Buna rağmen derbi kaybetmedi. Ünal Hoca olağanüstü iş çıkardı. Bir oyun planı buldu.
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