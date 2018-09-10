Mehmet Demirkol’dan Milli Takım ve Aykut Kocaman yorumu: Bu kadar saçma bir şey duymadım

Mehmet Demirkol, A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’de İsveç ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör tartışmaları ile ilgili beIN Spors’ta yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Demirkol ‘”Dünya Kupası’nda herkes Aykut Kocaman taktiğiyle oynadı, o yüzden Kocaman gelsin” yorumu kadar saçma bir şey duymadım’ açıklamasında bulundu.

Mehmet Demirkol beIN Spors’ta yayınlanan ‘beIN Manşet’ programında yaşanan olay ile ilgili şunları söyledi:

"Aykut Kocaman Milli takımda çok zorlanır. Şöyle diyorlar 'Dünya Kupası’nda herkes Aykut Kocaman gibi oynadı' öyle bir şey mi var. Kardeşim milli takım ile kulüp takımı farklıdır. Milli takımda oyuncular kulüp takımlarındaki gibi alışık olamaz. Araya bir kişi bile girse denge bozulur. Savunmayı öğretebiliyorsun milli takım oyuncularına ama hücum, bir pas otomatiği ve hızı ister bunu milli takımda yapamazsın mümkün değil.Böyle olduğu içinde takımlar daha kontrollü oynuyorlar. Bunun dışına milli takımlar zaman zaman çıkar. Son dünya kupasında Almanya’nın başarısız olması kulüp takımı gibi oynamaya çalışması ama olmadı. Aykut Kocaman bunu orada yapar mı? Aykut Kocaman’ın hangi takıma giderse gitsen ilk 2 ayı hep dökülür. Sezon sonuna doğru toparlar. Milli takımda bunu yapamazsın kolay bir şey değil milli takımda o kadar sık çalışamazsın.