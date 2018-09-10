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Mehmet Demirkol’dan Milli Takım ve Aykut Kocaman yorumu: Bu kadar saçma bir şey duymadım

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.09.2018 15:01 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli takımda çok tartışılan Lucescu ve Aykut Kocaman yorumları ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Demirkol’dan Milli Takım ve Aykut Kocaman yorumu: Bu kadar saçma bir şey duymadım

Mehmet Demirkol, A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’de İsveç ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör tartışmaları ile ilgili beIN Spors’ta yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Demirkol ‘”Dünya Kupası’nda herkes Aykut Kocaman taktiğiyle oynadı, o yüzden Kocaman gelsin” yorumu kadar saçma bir şey duymadım’ açıklamasında bulundu.

Mehmet Demirkol beIN Spors’ta yayınlanan ‘beIN Manşet’ programında yaşanan olay ile ilgili şunları söyledi:

"Aykut Kocaman Milli takımda çok zorlanır. Şöyle diyorlar 'Dünya Kupası’nda herkes Aykut Kocaman gibi oynadı' öyle bir şey mi var. Kardeşim milli takım ile kulüp takımı farklıdır. Milli takımda oyuncular kulüp takımlarındaki gibi alışık olamaz. Araya bir kişi bile girse denge bozulur. Savunmayı öğretebiliyorsun milli takım oyuncularına ama hücum, bir pas otomatiği ve hızı ister bunu milli takımda yapamazsın mümkün değil.Böyle olduğu içinde takımlar daha kontrollü oynuyorlar. Bunun dışına milli takımlar zaman zaman çıkar. Son dünya kupasında Almanya’nın başarısız olması kulüp takımı gibi oynamaya çalışması ama olmadı. Aykut Kocaman bunu orada yapar mı? Aykut Kocaman’ın hangi takıma giderse gitsen ilk 2 ayı hep dökülür. Sezon sonuna doğru toparlar. Milli takımda bunu yapamazsın kolay bir şey değil milli takımda o kadar sık çalışamazsın.

Milli takım ezberletme yeri değil o yüzden bir çok ülkenin milli takım teknik direktörüne teknik direktör denmez seçici derler. Bir şey kurmaz orada. İspanya milli takımı ne Real Madrid ne de Barcelona ritminde oynayabilir bu mümkün değil. Gözün kapalı paslaşma isteyen bir şey bu.Dünya Kupası’nda herkes Aykut Kocaman gibi oynadı” Allah Allah ne saçma sapan bir laf bu ya. Biri 300 gün çalıştığın bir kulüp takımı diğeri 30 gün çalıştığın bir milli takım. Aykut Kocaman elbette milli takımı hak ediyor ama ondan da mucizeler beklemeyin. ‘Dünya Kupası’nda herkes Aykut Kocaman taktiğiyle oynadı, o yüzden Kocaman gelsin” yorumu kadar saçma bir şey duymadım."

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a milli futbol takımı aykut kocaman lucescu mehmet demirkol

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
AYKUT LUCESCU DAN ÇOK DAHA İYİ YÖNETİR MİLLİ TAKIMI.
ne yaparsanız yapın nerenizi yırtarsanız yırtın aykut hoca bu ülkedeki teknikdirektörlerden ve spor yorumcusu denen adamlardan ON (10) sene önde gidiyor.onu için topyekün saldırıyorlar hem kemdileri hem besledikleri köpekleri
bu KOCAMAN düşmanlığı yedi bitirdi sizi sağlıklı degilsiniz
aykutu hiç sevmem ama milli takımda o defansif futboluyla iş yapar dogruya dogru
He Takım taraftarları nasıl rengini belli ediyorsunuz değil mi cinconcılar Bizim milli takımda beşte beş yapıyor da her zaman sonra doğru dökülüyor öyle mi yazıklar olsun değerlerimize sahip çıkalım
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